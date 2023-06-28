«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подписал трёхлетний контракт с «Пари НН». Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте. Ранее о переходе Трошечкина в «Пари НН» сообщал «Чемпионат».
«По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль… С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», — сказал Трошечкин.
27-летний Трошечкин играл за команду из Грозного с февраля 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник в 25 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач.
- 28 июня 2023
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