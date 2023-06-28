Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подписал трёхлетний контракт с «Пари НН». Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте. Ранее о переходе Трошечкина в «Пари НН» сообщал «Чемпионат».

«По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль… С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», — сказал Трошечкин.

27-летний Трошечкин играл за команду из Грозного с февраля 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник в 25 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
Источник: игрок «Пари НН» Майга может перейти в ЦСКА или «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023