«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подписал трёхлетний контракт с «Пари НН». Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте. Ранее о переходе Трошечкина в «Пари НН» сообщал «Чемпионат».

«По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль… С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», — сказал Трошечкин.

27-летний Трошечкин играл за команду из Грозного с февраля 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник в 25 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач.