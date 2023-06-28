Червиченко: Тюкавин пободрее Пиняева. Константин превосходит по полезности и эффективности

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об итогах голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Тренеры и капитаны клубов РПЛ выбрали лучшим молодым игроком полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Тюкавин пободрее Пиняева. Пиняев — это дриблинг и красота футбола, но по полезности лучше Тюкавин. Включение Литвинова тоже очень спорное. Понятное дело, что в «Спартаке» он иногда выделялся, но в долгую это не так впечатляюще. То густо, то пусто.
Мне в «Ростове» очень понравился Лангович. Думаю, он точно должен быть в тройке. Одно дело — неплохо выглядеть в «Спартаке», другое — выделяться в «Ростове». На мой взгляд, это две большие разницы. Я бы поставил Ланговича вместо Литвинова.
Понимаю, что Пиняев кружит, вертит и ассистирует. Мне он тоже очень нравится. Но с точки зрения КПД выхлоп больше от Тюкавина. Остроты, может, меньше, но по полезности и эффективности Константин превосходит Пиняева», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
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