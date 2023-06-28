Акинфеев включил вратаря «Зенита» Одоевского в пятёрку лучших молодых игроков РПЛ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Акинфеева, стал Никита Кривцов. Топ-5 сложилась следующим образом:

Никита Кривцов («Краснодар»)

Вилсон Изидор («Локомотив»)

Даниил Одоевский («Зенит»)

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Максим Мухин (ЦСКА)

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмат»), а болельщики выбирали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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