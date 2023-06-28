«Сошо» понижен до третьего дивизиона, «Бордо» и «Анже» избежали санкций

Французский клуб «Сошо», базирующийся в Монбельяре, долгое время боролся за выход в Лигу 1, но в итоге провалил очередной сезон и занял девятое место. Однако спортивными неудачами падение не закончилось: в последние годы у клуба регулярно были проблемы с комиссией по лицензированию (DNCG), и настал момент, когда регулятор вынес суровый вердикт, потребовав понижения в классе до Насьональ 1 (третьего по рангу дивизиона), сообщает пресс-служба французской лиги (LFP).

Кроме того, DNCG подтвердила финансовые отчёты «Бордо» и «Анже», которые продолжат выступать в Лиге 2. Жирондинцы не смогли опротестовать решение дисциплинарного комитета LFP, согласно которому получили техническое поражение в матче с «Родезом» и лишились последней надежды на возвращение в Лигу 1.

Напомним, матч 38-го тура Лиги 2 «Бордо» и «Родеза» 2 июня был прерван после того, как болельщик жирондинцев толкнул футболиста гостей Буаде, открывшего счёт в игре.