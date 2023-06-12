Дисциплинарный комитет LFP вынес вердикт по матчу «Бордо» – «Родез»

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги (LFP) принял решение по инциденту, случившемуся в матче заключительного тура Лиги 2, в котором «Бордо» на своём поле принимал «Родез». Жирондинскому клубу засчитано техническое поражение, сообщает RMC.

Принимая во внимание нападение болельщика с целью преднамеренного нанесения физического ущерба футболисту, забившему гол, комитет присудил «Бордо» техническое поражение, а также снятие одного очка в сезоне-2023/2024. Кроме того, жирондинцы проведут два домашних матча при пустых трибунах и ещё на два матча будут закрыты южные сектора стадиона «Матмют Атлантик».

По итогам этого решения в Лигу 1 возвращается «Метц», занявший второе место в таблице Лиги 2, а клуб «Анси» вылетает в третий дивизион. «Бордо» заявил, что обжалует решение ДК LFP в спортивном апелляционном суде Франции (CNOSF).

Напомним, матч 38 тура Лиги 2 «Бордо» и «Родеза» 2 июня был прерван после того, как болельщик жирондинцев толкнул футболиста гостей Бюаде, открывшего счёт в игре.