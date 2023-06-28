Кузнецов: Литвинов — универсал. Он больше подходит на место лучшего молодого игрока РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова можно назвать лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

«Выбор отличный! Все трое прогрессируют. Литвинов — универсал. Может сыграть и в средней линии, и сзади играл много, закрывал позицию центрально защитника. Он больше подходит на место кандидата на первое место. Но Тюкавин мне тоже нравится: как он играет, выходит на замену в большинстве игр. Ему уже надо больше доверять.

Тюкавин созрел как игрок для основного состава. Пиняев — звёздочка, быстрый. Он поднялся, занял место в сборной, очень неплохо выглядел. Ребят можно поставить в любом порядке, но так как Литвинов более универсальный игрок, может быть, он для меня чуть-чуть выделяется», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.