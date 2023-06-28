Англия U21 — Германия U21: номинальные хозяева вышли вперёд

Сегодня, 28 июня, проходит матч третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором играют сборные Англии и Германии. Встреча проходит на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым из Азербайджана. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, отличился Кэмерон Арчер. Получив передачу из центра поля, нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» легко убежал от немецких защитников, ворвался в штрафную и технично пробил в угол ворот.

По результатам первых двух сыгранных матчей в группе C англичане набрали шесть очков и досрочно оформили выход в плей-офф. Германия занимает третью строчку, набрав всего одно очко.