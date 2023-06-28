Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер лидера «Ланса» Секо Фофана в «Аль-Наср» близок к завершению

Трансфер лидера «Ланса» Секо Фофана в «Аль-Наср» близок к завершению
Комментарии

Французский «Ланс», финишировавший на втором месте в завершившемся сезоне Лиги 1, согласился отпустить капитана команды Секо Фофана в «Аль-Наср», сообщает Footmercato.

Чуть менее года назад 28-летний ивуарийский опорник продлил контракт с клубом до 2025 года. Фофана сделал весомый вклад в завоевание «Лансом» прямой путёвки в групповой раунд Лиги чемпионов, в течение трёх сезонов став ключевой фигурой в полузащите северян. Секо вошёл в символическую сборную сезона во Франции, и привлёк внимание некоторых клубов, в частности «ПСЖ» и «Марселя».

Тем не менее, конкурентов опередил один из саудовских клубов, финансируемых инвестиционным фондом PIF, «Аль-Наср». По информации издания, с игроком уже удалось договориться, а «Лансу» будет уплачено чуть менее € 30 млн. Устное соглашение вскоре должно быть оформлено в письменной форме.

Материалы по теме
«Аль-Наср» подписал контракт с Марсело Брозовичем — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023