Трансфер лидера «Ланса» Секо Фофана в «Аль-Наср» близок к завершению

Французский «Ланс», финишировавший на втором месте в завершившемся сезоне Лиги 1, согласился отпустить капитана команды Секо Фофана в «Аль-Наср», сообщает Footmercato.
Чуть менее года назад 28-летний ивуарийский опорник продлил контракт с клубом до 2025 года. Фофана сделал весомый вклад в завоевание «Лансом» прямой путёвки в групповой раунд Лиги чемпионов, в течение трёх сезонов став ключевой фигурой в полузащите северян. Секо вошёл в символическую сборную сезона во Франции, и привлёк внимание некоторых клубов, в частности «ПСЖ» и «Марселя».
Тем не менее, конкурентов опередил один из саудовских клубов, финансируемых инвестиционным фондом PIF, «Аль-Наср». По информации издания, с игроком уже удалось договориться, а «Лансу» будет уплачено чуть менее € 30 млн. Устное соглашение вскоре должно быть оформлено в письменной форме.
- 28 июня 2023
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