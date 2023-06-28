Беленов: в Воронеже, наверное, лучшие болельщики в стране. Стадион заполняется

Голкипер «Факела» Александр Беленов прокомментировал свой переход в воронежский клуб.
«Рад присоединиться к команде. Знаю, что здесь, наверное лучшие болельщики в стране. Стадион заполняется. Воронеж для меня не чужой город, потому что у меня отец из Воронежской области. Мои тренеры, которые со мной работали в профессиональном футболе с детства, тоже воронежцы. Поэтому очень много друзей и знакомых. Для меня, наверное, будет какая-то дополнительная ответственность, чтобы играть хорошо.
Я приезжал в Воронеж из Белгорода, когда «Факел» играл здесь против «Салюта». Если не ошибаюсь, 2004 год. Высшую лигу не зацепил — был маленький, меня мама одного на такие расстояния не отпускала. Но знаю, что всё Черноземье, все поддерживали «Факел». На тот момент это круто», — приводит слова Беленова пресс-служба воронежского клуба.
- 28 июня 2023
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