Беленов: в Воронеже, наверное, лучшие болельщики в стране. Стадион заполняется

Голкипер «Факела» Александр Беленов прокомментировал свой переход в воронежский клуб.

«Рад присоединиться к команде. Знаю, что здесь, наверное лучшие болельщики в стране. Стадион заполняется. Воронеж для меня не чужой город, потому что у меня отец из Воронежской области. Мои тренеры, которые со мной работали в профессиональном футболе с детства, тоже воронежцы. Поэтому очень много друзей и знакомых. Для меня, наверное, будет какая-то дополнительная ответственность, чтобы играть хорошо.

Я приезжал в Воронеж из Белгорода, когда «Факел» играл здесь против «Салюта». Если не ошибаюсь, 2004 год. Высшую лигу не зацепил — был маленький, меня мама одного на такие расстояния не отпускала. Но знаю, что всё Черноземье, все поддерживали «Факел». На тот момент это круто», — приводит слова Беленова пресс-служба воронежского клуба.