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«Факел» подписал контракт с вратарём Александром Беленовым

«Факел» подписал контракт с вратарём Александром Беленовым
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Воронежский «Факел» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Беленовым.

Профессиональную карьеру Беленов начал в белгородском «Салюте», откуда в 2010 году перебрался в московский «Спартак». Уже через год россиянин присоединился к «Кубани», за которую выступал на протяжении пяти лет. Из краснодарского клуба Александр перешёл в «Анжи», но уже через полгода оказался в «Уфе».

Последним клубом 36-летнего Беленова был «Рубин», за который он в сезоне-2022/2023 сыграл три матча в рамках Первой лиги. Казанский клуб стал первым во втором по значимости российском первенстве и заслужил путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

«Факел» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах победил «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).

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