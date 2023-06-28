Эдин Джеко не приедет в Россию, но не из-за протеста

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире в России, но у этого решения нет политической мотивации, как сообщалось ранее. По информации Calciomercato, футболист договорился с клубом об отпуске.
Экс-игрок «Интера» завершил свои обязательства перед сборной Боснии и Герцеговины 20 июня и получил трёхнедельный отпуск в новом клубе. К товарищам по команде Джеко присоединится в середине июля.
Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».
- 28 июня 2023
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