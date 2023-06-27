В «Фенербахче» назвали ложью информацию, что Джеко отказывается ехать на турнир в Россию

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что нападающий команды Эдин Джеко отказался ехать на предсезонный турнир в Россию.

«Джеко отказывается ехать на турнир в Россию? Это ложь», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Баки заявил, что команда приедет в Россию.

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».