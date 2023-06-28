Агент Ле Ми: Мбаппе уже был бы в «Реале», если бы воспользовался услугами агента

Агент Ферлана Менди Иван Ле Ми считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перебрался бы в мадридский «Реал», если бы его интересы представлял профессиональный агент. Делами форварда сейчас заведует его мать.

«Это не её работа — она не знает, что нужно делать. Я хотел открыть ресторан, но не умею готовить, поэтому не стал это делать. В какой-то момент нужно вернуться в реальность и заниматься вещами, которые ты умеешь делать.

Чтобы представлять своего сына и других игроков, у неё должна быть лицензия. Я уверен, что если бы у Килиана был агент во время переговоров с «Реалом» два года назад, он бы перебрался в Мадрид. Но Мбаппе всё ещё в Париже и, похоже, не очень рад быть там», — сказал Ле Ми в интервью RMC Sport.