Агент Ле Ми: Мбаппе уже был бы в «Реале», если бы воспользовался услугами агента
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Агент Ферлана Менди Иван Ле Ми считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перебрался бы в мадридский «Реал», если бы его интересы представлял профессиональный агент. Делами форварда сейчас заведует его мать.
«Это не её работа — она не знает, что нужно делать. Я хотел открыть ресторан, но не умею готовить, поэтому не стал это делать. В какой-то момент нужно вернуться в реальность и заниматься вещами, которые ты умеешь делать.
Чтобы представлять своего сына и других игроков, у неё должна быть лицензия. Я уверен, что если бы у Килиана был агент во время переговоров с «Реалом» два года назад, он бы перебрался в Мадрид. Но Мбаппе всё ещё в Париже и, похоже, не очень рад быть там», — сказал Ле Ми в интервью RMC Sport.
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