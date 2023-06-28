Marca: «Ливерпуль» вступил в борьбу с «Реалом» за Килиана Мбаппе

Агент ФИФА Марко Кирдемир заявил, что «Ливерпуль» вступил в борьбу за трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По его информации, руководство английской команды готово предложить за форварда около € 300 млн.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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