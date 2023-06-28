«Делайте всё, что хотите, я готов рискнуть». Безуглов — о Мойзесе перед Суперфиналом Кубка

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о том, как бразильского защитника Мойзеса готовили к Суперфиналу Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Мойзес — пример неуёмной жажды игры и большого желания помочь команде. За три дня до Суперфинала на тренировке в единоборстве он получил повреждение внутренней боковой связки. Повреждение достаточно серьёзное, вторая степень по используемой нами классификации. Дальше было активное наблюдение в течение суток, оценка динамики.
При этом сам Мойзес сказал буквально следующее: «Делайте всё, что хотите. Я готов рискнуть, форсировать, но при этом должен быть убежден, что не подведу – куда-то не добегу или сойду в первом тайме. В Суперфинале Кубка это недопустимо».
Контролировали ситуацию фактически в почасовом режиме. И только на предыгровой тренировке стало понятно, что принятые меры позволяют нам рассчитывать на участие Мойзеса в поединке за Кубок России», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.
- 28 июня 2023
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