Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной на левой ноге

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме полузащитника Хесуса Медины, с которой он играл в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Да, Хесусу уже на седьмой минуте наступили на палец, там образовалась трещина. Так и играл до самого конца с трещиной на левой ноге.
Сразу после получения такой травмы её можно не почувствовать, что называется, по полной программе. У Медины остро заболело на следующий день, после игры он не жаловался. Понятное дело: победа, эйфория. По ходу матчей все футболисты получают по ногам, у всех что-то болит. Сейчас всё хорошо, но надо признать, что три-четыре дня после приезда в расположение сборной Парагвая он буквально ходить не мог, не то что бегать. По этой причине Хесус и не сыграл за сборную», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.
- 28 июня 2023
-
21:22
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:29
-
20:16
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:43
-
19:42
-
19:35
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:15
-
19:10
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10