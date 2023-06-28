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Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной на левой ноге

Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной на левой ноге
Хесус Медина
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме полузащитника Хесуса Медины, с которой он играл в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Да, Хесусу уже на седьмой минуте наступили на палец, там образовалась трещина. Так и играл до самого конца с трещиной на левой ноге.

Сразу после получения такой травмы её можно не почувствовать, что называется, по полной программе. У Медины остро заболело на следующий день, после игры он не жаловался. Понятное дело: победа, эйфория. По ходу матчей все футболисты получают по ногам, у всех что-то болит. Сейчас всё хорошо, но надо признать, что три-четыре дня после приезда в расположение сборной Парагвая он буквально ходить не мог, не то что бегать. По этой причине Хесус и не сыграл за сборную», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.

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