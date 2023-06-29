Карасёв вызван на сбор судей УЕФА в Швейцарию в сентябре

Российский арбитр Сергей Карасёв получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».
По информации источника, в сборе будут участвовать арбитры, которые входят в списки УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на чемпионат мира.
Напомним, что после начала специальной военной операции российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований. Также перестали получать приглашения российские судьи.
В сезоне-2022/2023 44-летний Карасёв отработал на 18 матчах Российской Премьер-Лиги, показав 71 жёлтую и три красных карточки.
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