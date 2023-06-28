Судейский комитет РФС перенёс встречу с клубами РПЛ

Судейский комитет Российского футбольного союза перенёс на более позднее время встречу с руководителями клубов РПЛ, так как часть из них не смогут принять в ней участие, сообщил глава комитета Павел Каманцев.

«Сегодня мы получили письмо из РПЛ с просьбой перенести встречу представителей судейского комитета с клубами, так как руководители нескольких команд не смогут участвовать в ней 30 июня. Учитывая, что все клубы выражали заинтересованность в такой встрече, мы будем готовы провести её позднее, в удобное для всех участников время», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, во вторник, 27 июня, было объявлено об организации встречи судейского комитета с представителями клубов РПЛ, на которой должны были быть подведены итоги работы арбитров в минувшем сезоне, а также обсуждаться планы развития судейства в будущем. Встреча была запланирована на 30 июня.