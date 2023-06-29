Гендир «Уфы»: мы хорошо знали подписанных игроков и решили, что они нужны клубу

Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров прокомментировал первые трансферы клуба в летнее межсезонье.

«Мы хорошо знали этих футболистов, и после просмотра их главным тренером на сборе в Аше, было принято решение, что они нужны клубу, что эти футболисты соответствуют всем критериям игры, которую ставит Сергей Гуренко, поэтому с ними были подписаны контракты.

Касаемо персоналий, то мы всех этих игроков знаем достаточно давно. Нападающий Иван Хлебородов на протяжении многих лет из года в год является лучшим бомбардиром, этот игрок поможет нам добиться поставленной цели. Правый защитник Денис Кутин, опытный футболист, имеет опыт выступления в Первой лиге, воспитанник «Спартака». Саша Перченок – полузащитник, я с ним давно знаком.

Что касается Виталия Трофимова, я этого игрока очень хорошо знаю, он сам из Мордовии, родился в посёлке Комсомольский, что в 40 километрах от Саранска. Он играет на позиции левого защитника, левоногий. Я попросил Гуренко Сергея Витальевича, чтобы мы пригласили его на сбор, и он его просмотрел. А после просмотра Сергей Витальевич принял решение, что он нам поможет и будет в нашей команде. Это молодой игрок, условного говоря – «лимитчик», который должен быть по регламенту», — приводит слова Егорова пресс-служба клуба.