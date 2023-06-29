«Лацио» рассматривает возможность выкупить у «ПСЖ» контракт Леандро Паредеса

«ПСЖ» на намерен сохранять у себя полузащитника Леандро Паредеса, и готов рассматривать все предложения. Игроком интересуется «Лацио», и этот вариант выглядит самым оптимальным для аргентинца, считает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Прошлый сезон Паредес провёл в «Ювентусу», который не стал активировать опцию о выкупе прав на хавбека за € 22,6 млн, прописанную в арендном договоре. Футболист, выражавший желание остаться в Париже, ясно дал понять, что не хочет переходит в «Галатасарай», и в том случае, если ему суждено покинуть столицу Франции, намерен вернуться в Италию, где он ранее играл за «Палермо» и «Рому».

Кроме того, Паредес мечтает играть в Лиге чемпионов, поэтому единственная команда, которая потенциально соответствует всем его требованиям — это «Лацио» Маурицио Сарри. После ухода Сергея Милинковича-Савича этим летом Паредес может действительно стать полезным приобретением для римлян, тем более, что за год до конца контракта с «ПСЖ» он не будет стоить дорого.