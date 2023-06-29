Тренер «Сокола» Бояринцев: может быть, прихватим какого-нибудь игрока из РПЛ

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о ходе подготовки команды к старту сезона в Первой лиге.
«Подготовка идёт по плану. Мы уже отработали одну неделю. Вторая неделя же заканчивается игрой с «Крыльями Советов» — будем играть в Самаре. В целом, сейчас идет рутинная работа. Ищем игроков для усиления состава. Это рабочие моменты, а параллельно идут занятия два раза в день, планомерно готовимся к старту сезона.
Времени на подготовку у нас остаётся немного, поэтому хочется, чтобы ребята побыстрее набрали форму. Конечно, нельзя исключать, что у нас будут новички, место в заявке на сезон мы для них прибережем. Бывает, что из РПЛ отваливаются игроки перед стартом сезона. Может быть, кого-нибудь прихватим оттуда.
После игры с «Крыльями» у нас ещё будет недельный цикл, а там уже останется не так много времени до старта сезона. Делаем всё, чтобы быть готовыми к первому туру», — цитирует Бояринцева издание «РБ Спорт».
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