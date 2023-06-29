«Барселона» может дать право на своё имя клубу в Катаре за € 100 млн

«Барселона» получила предложение дать своё имя франшизе в Катаре и может его принять, сообщает Catalunya Ràdio. Это может принести клубу более € 100 млн.

На данный момент сделка находится в зачаточной фазе. На прошлой неделе делегация «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой ездила в Доху. В столице Катара они встретились с представителями компании Baladi Holding во главе с Мохаммедом бин Абдуллой Аль-Аттия.

Катарские бизнесмены предлагают создать ФК «Барселона» в арабской стране. Это будет своего рада франшиза, причём в будущем подобная модель может быть предложена другим европейским клубам. При этом предстоит изучить возможные юридические нестыковки, связанные с такой системой.

Такая франшиза может быть похожа на ту, которую «Манчестер Сити» имеет в MLS с клубом «Нью-Йорк Сити» через компанию City Group. Там на закате своей карьеры поиграли такие известные футболисты, как Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард. При этом City Group владеет клубом не в одиночку, а вместе с компанией, которой принадлежит бейсбольный «Нью-Йорк Янкиз».