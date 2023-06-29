«Слёзы были на глазах». Ди Мария – о мотивационной речи Месси перед финалом ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о мотивационной речи Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Месси сказал меньше слов, чем в финале Кубка Америки, но слёзы были на глазах. Не от нервов, а от момента, когда ты живешь. Жить так — самое прекрасное, что может случиться с футболистом», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Напомним, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, одержав победу в финальном матче со сборной Франции (3:3, 4:2 – в серии пенальти).

На ЧМ-2022 Ди Мария провёл за Аргентину пять игр, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Месси, в свою очередь, принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и 3 результативные передачи.

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