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Бекхэм прокомментировал назначение Мартино на пост главного тренера «Интер Майами»

Бекхэм прокомментировал назначение Мартино на пост главного тренера «Интер Майами»
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение Херардо Мартино на должность главного тренера.

«Мартино очень уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков, и с нетерпением ждём того влияния, которое он окажет на поле и за его пределами», — приводит слова Бекхэма официальный сайт клуба.

60-летний Мартино за свою тренерскую карьеру успел поработать с клубами из Аргентины и Парагвая (и побеждал в чемпионатах обеих стран). С «Барселоной» он выигрывал Суперкубок Испании в 2013 году, с «Атлантой Юнайтед» в 2018-м побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года.

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