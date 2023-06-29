«Фламенго» уверен в подписании Клаудиньо. В клубе есть весомый аргумент для игрока — Globo
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«Фламенго» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Globo. По сведениям источника, в бразильском клубе знают о сумме, необходимой для осуществления сделки, что вселяет в него уверенность в успешности трансфера.
Сообщается, что представители «Фламенго» поговорили с самим игроком и его агентами. Главный аргумент, прозвучавший со стороны клуба, — сборная Бразилии. Во «Фламенго» уверили игрока, что подобный переход приблизит его к игре за национальную команду.
26-летний Клаудиньо выиграл с «Зенитом» три трофея, а 15 июля может завоевать второй Суперкубок России в карьере. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами.
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