«Фламенго» уверен в подписании Клаудиньо. В клубе есть весомый аргумент для игрока — Globo

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Globo. По сведениям источника, в бразильском клубе знают о сумме, необходимой для осуществления сделки, что вселяет в него уверенность в успешности трансфера.

Сообщается, что представители «Фламенго» поговорили с самим игроком и его агентами. Главный аргумент, прозвучавший со стороны клуба, — сборная Бразилии. Во «Фламенго» уверили игрока, что подобный переход приблизит его к игре за национальную команду.

26-летний Клаудиньо выиграл с «Зенитом» три трофея, а 15 июля может завоевать второй Суперкубок России в карьере. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами.