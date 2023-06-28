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Агент Клаудиньо сообщил, что игрок пока не планирует покидать «Зенит»

Агент Клаудиньо сообщил, что игрок пока не планирует покидать «Зенит»
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Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Фернандо Гарсия ответил на вопрос о потенциальном переходе футболиста во «Фламенго». Футболист на данный момент не планирует покидать санкт-петербургскую команду, причём трансфер в бразильский клуб невозможен не только по финансовым, но и по другим причинам. Соответствующие слова агента приводит журналист Хулио Мигель Нето на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Клаудиньо стал главной трансферной целью «Фламенго», который желает усилить атакующую линию. За 26-летнего футболиста бразильский клуб предложил € 12 млн, планируя увеличить предложение, если переговоры продвинутся, а сумма не устроит «Зенит». Бразильцы сконцентрировались на подписании Клаудиньо после неудачи в переговорах с «Ривер Плейт» по Николасу де ла Крусу.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо выиграл три трофея.

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