Ренан и Кассьерра возобновили тренировки в составе «Зенита». Видео

Нападающий Матео Кассьерра и защитник Роберт Ренан после отпуска вернулись в расположение «Зенита», где начали подготовку к возобновлению футбольного сезона в «Зените». Об этом сообщает пресс-служба петербуржской команды в телеграм-канале.

26-летний Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года, перейдя из «Сочи». В 34 матчах за команду на его счету шесть голов и восемь результативных передач. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года. 19-летний Ренан стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно и успел провести за команду 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Соглашение с бразильцем заключено до лета 2028 года.

«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд выиграл чемпионат России.