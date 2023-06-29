Малком вернулся в расположение «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале опубликовала видео с нападающим Малкомом, который приступил к тренировкам с командой после отпуска.
26-летний Малком закончил сезон-2022/2023 досрочно из-за рождения сына Габриэла, появившегося на свет 13 мая. Однако это не помешало бразильцу стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 23 мяча в 27 встречах. Всего у Малкома 26 голов и девять результативных передач в 33 матчах прошлого сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Малком, перешедший в российскую команду летом 2019 года, выиграл с ней восемь трофеев. Ранее он выступал в Европе за «Барселону» и «Бордо».
Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии. Видеоролик:
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