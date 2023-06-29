«Урал» объявил об уходе полузащитника Емельянова в «Шинник»

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов следующий сезон проведёт на правах аренды в ярославском «Шиннике». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга на официальном сайте.
31-летний Емельянов минувший сезон уже провёл в команде из Ярославля, которая продлила его аренду на кампанию-2023/2024. В 23 матчах за «Шинник» полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действителен до лета 2024 года. За команду Емельянов выступает с 2014 года.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занял в турнирной таблице 11-е место. Вместе с Виктором Гончаренко команда дошла до второго финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где проиграла «Краснодару».
Новый сезон начнётся для «Урала» 23 июля домашним матчем с ЦСКА.
- 29 июня 2023
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:39
-
11:29
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:09
-
11:07
-
11:00
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:22
-
10:22
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:39
-
09:21
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:17