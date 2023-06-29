«Урал» объявил об уходе полузащитника Емельянова в «Шинник»

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов следующий сезон проведёт на правах аренды в ярославском «Шиннике». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга на официальном сайте.

31-летний Емельянов минувший сезон уже провёл в команде из Ярославля, которая продлила его аренду на кампанию-2023/2024. В 23 матчах за «Шинник» полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действителен до лета 2024 года. За команду Емельянов выступает с 2014 года.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занял в турнирной таблице 11-е место. Вместе с Виктором Гончаренко команда дошла до второго финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где проиграла «Краснодару».

Новый сезон начнётся для «Урала» 23 июля домашним матчем с ЦСКА.