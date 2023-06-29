«Барселона» не будет делать предложение по Брозовичу в связи с финансовой ситуацией клуба

«Барселона» не будет делать предложение по трансферу полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в связи с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе, сообщает Diario Sport.

После подписания немецкого хавбека Илкая Гюндогана «Барселона» не в состоянии проводить другие операции из-за экономических ограничений, с которыми приходится сталкиваться клубу. Денег в бюджете клуба не хватит, чтобы удовлетворить запросы Хави, который планировал приобрести Брозовича.

Ситуация, однако, может измениться, если «Барселона» сможет удачно распрощаться с игроками, которые вернутся этим летом из аренды. В их числе Юмтити, Дест, Ленгле и другие. Возвращение этих игроков из аренды обойдётся клубу в дополнительные € 50 млн, и эту сумму клуб должен сократить, чтобы иметь больше пространства для манёвра.