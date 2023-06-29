Брозович изменил условия для перехода в «Аль-Наср» и ждёт предложения «Барселоны»

Вероятность трансфера полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в саудовский «Аль-Наср» снижается, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Футболист не уверен, что хочет переходить в команду из Азии. Ранее клубы уже согласовали условия трансфера, но Брозович в последний момент изменил условия, попросив о двухлетнем контракте, вместо трёхлетнего.

При этом хорват дал добро на переход в «Барселону», которая также интересовалась игроком. Однако испанский клуб пока не готов оформить конкретное предложение из-за нехватки средств на трансфер. Предложение «Барселоны» пока не соответствует тому, что предлагал «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за сумму в районе € 23 млн.