В «Аль-Ахли» хотят назначить Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман, находящийся без работы после увольнения из мюнхенской «Баварии», входит в сферу интересов саудовского клуба «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Руди Галетти в «Твиттере».
По сведениям источника, у «Аль-Ахли» есть множество вариантов на эту должность, однако ни с одним кандидатом клуб ещё не дошёл до продвинутых переговоров.
35-летний Нагельсман тренировал «Баварию» с июля 2021 по март 2023 года. Он выиграл с мюнхенской командой титул чемпионата Германии и два Суперкубка страны. Ранее Нагельсман также работал в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
Ранее сообщалось, что Нагельсман является одним из двух кандидатов на роль сменщика Ханс-Дитера Флика в сборной Германии. Вторым стал главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер.
- 29 июня 2023
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