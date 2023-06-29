«Зенит» установил ценник за Алипа, которым интересуется «Трабзонспор»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип входит в сферу интересов турецкого «Трабзонспора». Российский клуб запрашивает за футболиста € 5 млн. Вероятно, сумма мешает турецкому клубу начать конкретные шаги по осуществлению этого трансфера. Об этом сообщает MEG Football в «Твиттере».
23-летний Алип стал игроком «Зенита» в феврале 2022 года, перейдя в команду на правах аренды. В декабре того же года российский клуб выкупил права на футболиста у «Кайрата» за € 2 млн. За «Зенит» Алип в 25 матчах не отметился результативными действиями, но вместе с командой выиграл три трофея, включая две победы в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Сезон начнётся для команды 15 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА.
- 29 июня 2023
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:28
-
13:22
-
13:09
-
12:56
-
12:56
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:39
-
11:29
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:09
-
11:07
-
11:00
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:22
-
10:22
-
10:17
-
10:06