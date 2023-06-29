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«Зенит» установил ценник за Алипа, которым интересуется «Трабзонспор»

«Зенит» установил ценник за Алипа, которым интересуется «Трабзонспор»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип входит в сферу интересов турецкого «Трабзонспора». Российский клуб запрашивает за футболиста € 5 млн. Вероятно, сумма мешает турецкому клубу начать конкретные шаги по осуществлению этого трансфера. Об этом сообщает MEG Football в «Твиттере».

23-летний Алип стал игроком «Зенита» в феврале 2022 года, перейдя в команду на правах аренды. В декабре того же года российский клуб выкупил права на футболиста у «Кайрата» за € 2 млн. За «Зенит» Алип в 25 матчах не отметился результативными действиями, но вместе с командой выиграл три трофея, включая две победы в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Сезон начнётся для команды 15 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА.

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