«Верона» хочет продлить аренду форварда ЦСКА Гайча. Им также интересуются в Шотландии

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Верону», может остаться в итальянском клубе ещё на сезон. «Верона» заинтересована в подобном развитии событий, также Гайчем интересуется шотландский «Хартс». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в «Твиттере».

24-летний Гайч в 16 матчах за «Верону» забил два гола и отдал результативную передачу. Он выступает за ЦСКА с 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренцо» за € 8,5 млн. В 30 матчах за московскую команду Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце 2025 года. По ходу выступлений за ЦСКА Гайч отправлялся в аренду в «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания).

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России и финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге.