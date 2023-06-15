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Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
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Форвард ЦСКА Гайч заявил о желании остаться в чемпионате Италии

Форвард ЦСКА Гайч заявил о желании остаться в чемпионате Италии
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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступавший в прошедшем сезоне за «Верону» на правах аренды, признался, что хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

«Моё будущее? Сезон закончился, как и моя аренда. Переговоры идут, я сейчас спокойно сижу дома, провожу время с семьёй. В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии, я осуществил мечту, у меня сложились хорошие взаимоотношения с людьми, которые проявили ко мне большую любовь. Надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии A, хотя моей мечтой всегда было играть в Премьер-лиге. И мой агент, и я хотим продолжать работать в Италии, в таком отличном чемпионате, как Серия A, и в Премьер-лиге, которая остаётся моей самой большой мечтой», — приводит слова Гайча ESPN.

Гайч сыграл за «Верону» 16 матчей, забил два гола и сделал одну передачу. Контракт аргентинца с ЦСКА рассчитан до декабря 2025 года.

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