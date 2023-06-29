Н'Голо Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии
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Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте купил клуб «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона Бельгии и вступит во владение 1 июля, сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб вылетел из второй лиги страны по итогам минувшего сезона.
Напомним, Канте стал игроком «Аль-Иттихада» этим летом, перейдя туда из лондонского «Челси». Теперь хавбек является одноклубником Карима Бензема.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте отыграл семь матчей, не забил голов и отдал одну голевую передачу. «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах. На счету лондонского клуба 11 побед, 16 поражений и 11 ничьих. Клуб не будет участвовать в еврокубках следующего сезона.
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