Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал», Рублёв вышел в 1/4 финала в Галле. Главное к утру

Французский нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала» уже этим летом, россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле, Матвей Мичков будет в топ-5 проспектов драфта по версии TSN. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. PSG Community: Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом за € 250 млн.
2. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле.
3. Мичков — в топ-5 проспектов драфта НХЛ по версии TSN. В рейтинге ещё пять россиян.
4. Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли.
5. Канте опубликовал прощальное письмо для фанатов «Челси».
6. Источник: Аллегри покидает «Ювентус».
7. Стала известна причина отказа Саудовской Аравии от идеи проведения ЧМ-2030.
8. Личка: «Динамо» не должно находиться в середине таблицы, надо попасть в первую пятёрку.
9. Украина лидирует в медальном зачёте Европейских игр — 2023.
10. «Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под первым общим номером драфта НБА.
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