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Мбаппе всё ещё может перейти в «Реал», Рублёв вышел в 1/4 финала в Галле. Главное к утру

Французский нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала» уже этим летом, россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле, Матвей Мичков будет в топ-5 проспектов драфта по версии TSN. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. PSG Community: Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом за € 250 млн.

2. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле.

3. Мичков — в топ-5 проспектов драфта НХЛ по версии TSN. В рейтинге ещё пять россиян.

4. Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли.

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6. Источник: Аллегри покидает «Ювентус».

7. Стала известна причина отказа Саудовской Аравии от идеи проведения ЧМ-2030.

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