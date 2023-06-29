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«Зачем они нужны?» Ловчев раскритиковал легионеров «Спартака»

«Зачем они нужны?» Ловчев раскритиковал легионеров «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что сейчас в составе красно-белых лишь два сильных легионера — Квинси Промес и Виктор Мозес. Остальные иностранцы, по мнению Ловчева, ничем не лучше российских футболистов.

«В целом у меня есть вопрос к спартаковским иностранцам. Я помню очень хорошо слова Романа Орещука, который как-то на передаче, говоря о своей карьере в Польше, сказал, что он, иностранец, должен был быть на две головы выше местного. Кто из спартаковских иностранцев выше наших на две головы? Я бы назвал только Мозеса и Промеса. По остальным есть большие вопросы. Некоторые, как ушедший Рыбус или оставшийся Дуарте, вообще не попадают в состав. Не всегда проходили Мартинс, Бальде и Николсон. И зачем они нужны?

«Спартаку» очень нужно усиление. Прежде всего — линия обороны. На мой взгляд, речь уже может идти не только об одной позиции — напарника Джикии. Сейчас пошли какие-то странные разговоры о том, как же «Спартак» упустил такого игрока, как Кофрие, продали во Францию. Никого не упустили, хорошо, что продали. Играл он у нас плохо, это никакое не усиление.

Если есть опорник на рынке, которого можно взять, надо и об этом подумать. Называются разные фамилии, в том числе ростовчанин Глебов — из россиян в РПЛ я бы его поставил в один ряд с Бариновым. Это добротный, хороший игрок. Но требуют анализа те полузащитники, которые есть в «Спартаке», — Зобнин, Умяров и Литвинов. Для меня образцовым опорником в российскую эпоху «Спартака» является Витя Булатов», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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