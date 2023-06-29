«Манчестер Юнайтед» заинтересован в игроке «Бенфики»
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Бенфики» Жоау Невешем, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио. 18-летний хавбек хорошо зарекомендовал себя в последнем сезоне, уже дебютировал в Лиге чемпионов и был одним из игроком основного состава, сделав большой вклад в чемпионство клуба.
Сумма отступных, указанная в контракте игрока с «Бенфикой», составляет € 60 млн. Выплатив эту сумму, «Манчестер Юнайтед» сможет сразу приступить к индивидуальным переговорам с полузащитником.
В розыгрыше высшей лиги Португалии сезона-2022/2023 Жоау Невеш отыграл 17 матчей, забил один гол и не отдал ни одной результативной передачи. «Бенфика» стала чемпионом страны, набрав 87 очков в 34 матчах. На счету клуба 28 побед, три поражения и три ничьих.
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