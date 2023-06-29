Нуну Тавареш может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» нацелился на защитника «Арсенала» Нуну Тавареша, сообщает iNews. «Молотобойцы» рассчитывают на снижение цены до приблизительно € 9 млн после продажи Деклана Райса (на которого давно претендует лондонский клуб).

Для тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса покупка Тавареша важна, поскольку она обеспечит конкуренцию Аарону Крессуэллу на позиции левого защитника.

Прошлый сезон Тавареш провёл в «Марселе» на правах аренды. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 он провёл 31 матч, забил шесть голов и не отдал ни одной результативной передачи.

«Арсенал» занял второе место в АПЛ, набрав 84 очка в 38 матчах, «Вест Хэм» завершил чемпионат на 14-м месте, накопив 40 очков. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» с 89 очками.