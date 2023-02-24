Игрок «Марселя»: нам всё равно, сыграет Мбаппе или нет. У нас есть Малиновский и Санчес

Защитник «Марселя» Нуну Тавареш признался, что ему нет дела до того, сыграет ли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в очном матче команд, который состоится в 25-м туре чемпионата Франции.
«Килиан Мбаппе? Мы не думаем лишь про одного игрока на поле. «Марсель» хочет играть в свою игру. У них есть Мбаппе, у нас есть Алексис Санчес, Руслан Малиновский и другие. Нам всё равно, сыграет Мбаппе или нет», — приводит слова Тавареша AS.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится 26 февраля. Начало — в 22:45 мск. Парижане в 24 матчах набрали 57 очков и занимают в турнирной таблице первое место, «Марсель» (52) — второй.
24-летний Килиан Мбаппе в 28 матчах нынешнего сезона забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:
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