«Краснодар» объявил о расставании с Бородиным
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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в московском «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
«Благодарим Сергея Бородина за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «чёрно-зелёных».
По информации источника, стороны договорились о трансфере защитника в московскую команду. У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока.
В последние полгода Бородин выступал на правах аренды за иерусалимский «Бейтар». В первой половине сезона-2022/2023 на счету 24-летнего защитника 12 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
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