Павлюченко: я бы советовал Сперцяну перейти в «Ньюкасл»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» к 23-летнему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Я слабо верю в эти новости. Да, он провёл хороший прошлый сезон, но мы в еврокубках не играем. А кто смотрит наш чемпионат? Но, если этот интерес реальный, ему не надо сомневаться. От таких предложений нельзя отказываться. В Россию всегда можно вернуться.
Я бы советовал Эдуарду перейти в «Ньюкасл», потому что в «Сити» шансов нет и, скорее всего, будет моментальная аренда. Кто-то скажет, мол, как можно отказать «Сити»? Но можно выбрать великий клуб и не провести ни одного матча. А в стане «сорок» он будет играть, мне кажется. Я бы так поступил. И оттуда уже можно попасть в топовую команду, в тот же «Ман Сити», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.
- 27 июня 2023
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