Источник: полузащитник «Локомотива» Педриньо отправится в аренду в «Америка Минейро»

Бразильский полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл отправится в аренду в «Америка Минейро», сообщает издание Itatiaia.
По информации источника, игроком «Америка Минейро» Педриньо может стать не раньше 3 июля — в этот день открывается трансферное окно в Бразилии. Ранее бразильский полузащитник уже представлял этот клуб, он выступал за «Америка Минейро» в 2022 году на правах аренды.
В «Локомотив» Педриньо перешёл в сентябре 2022 года, подписав контракт на четыре года. За железнодорожников бразилец дебютировал 11 сентября в гостевом матче с «Факелом» (0:2) в рамках Российской Премьер-Лиги.
Ранее 26-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». В декабре 2022 года он был отдан в аренду в «Сан-Паулу», однако в конце апреля клуб расторг договор с футболистом из-за обвинений бразильца в домашнем насилии. Сам игрок опроверг обвинения в свой адрес.
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