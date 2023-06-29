Тикнизян: первые два дня я не до конца понимал, что забил дебютный мяч за сборную Армении

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился эмоциями после игр за сборную Армении в отборе на Евро-2024.

«Атмосфера была прекрасная, как и на всех домашних играх, в которых мне удалось выступить за национальную команду. По поводу моих эмоций: первые два дня я не до конца понимал, что случилось, что произошло. И только на третий день пришло осознание, что я действительно забил дебютный мяч за сборную Армении в отборе к Евро. От этого я испытывал только приятные эмоции. Но, опять же, не буду акцентировать на этом много внимания, потому что сейчас я в «Локомотиве», для меня самое важное — это результаты в моей команде», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба красно-зелёных.

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.