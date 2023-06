«А если бы он «Спартак» выбрал?» Политик призвал Робби Кина одуматься и не ехать в Израиль

Ирландский политик из партии «Шинн Фейн» Крис Эндрюс раскритиковал Робби Кина за решение возглавить израильский «Маккаби» Тель-Авив.

«Я твёрдо верю, что Кин должен пересмотреть своё решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен сделать то же самое. Его решение действительно очень разочаровывает. Можете представить, если завтра Робби Кин скажет: «Я выбираю московский «Спартак»». Что бы сказали? Был бы абсолютный протест.

И всё же, когда он решал возглавить израильскую футбольную команду, почти никто не сказал. Ни правительство, ни лидеры этой страны. Меня это просто разочаровывает. К России отношение двуличное, если сравнить с Израилем», — приводит слова Эндрюса The Irish Sun, ссылаясь на канал Off the Ball.