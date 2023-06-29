«А если бы он «Спартак» выбрал?» Политик призвал Робби Кина одуматься и не ехать в Израиль

Ирландский политик из партии «Шинн Фейн» Крис Эндрюс раскритиковал Робби Кина за решение возглавить израильский «Маккаби» Тель-Авив.
«Я твёрдо верю, что Кин должен пересмотреть своё решение. Сотни артистов и музыкантов отказались от выступлений в Израиле, и я считаю, что Робби Кин должен сделать то же самое. Его решение действительно очень разочаровывает. Можете представить, если завтра Робби Кин скажет: «Я выбираю московский «Спартак»». Что бы сказали? Был бы абсолютный протест.
И всё же, когда он решал возглавить израильскую футбольную команду, почти никто не сказал. Ни правительство, ни лидеры этой страны. Меня это просто разочаровывает. К России отношение двуличное, если сравнить с Израилем», — приводит слова Эндрюса The Irish Sun, ссылаясь на канал Off the Ball.
- 29 июня 2023
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00