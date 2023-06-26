Легенда ирландского футбола Робби Кин возглавил «Маккаби Тель-Авив»
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Ирландский специалист Робби Кин стал главным тренером команды «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. 42-летний Кин подписал контракт на два сезона.
«Робби обладает менталитетом, характером, энергией и целеустремлённостью победителя, чертами, которые он проявлял везде, где играл», — сказал президент «Маккаби» Митчелл Голдхар.
Последним местом работы Робби Кина был «Лидс», где он с мая по июнь 2023 года занимал должность помощника главного тренера. Также специалист работал на аналогичной должности в «Мидлсбро» и сборной Ирландии.
В годы игровой карьеры Кин выступал за «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес Гэлакси». С клубом МЛС ирландец трижды выигрывал чемпионат страны.
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