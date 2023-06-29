Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело Брозович ответил согласием на предложение «Аль-Насра»

Марсело Брозович ответил согласием на предложение «Аль-Насра»
Комментарии

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович принял предложение саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, в пятницу, 30 июня, хорватский футболист пройдёт медобследование, а затем подпишет контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Отмечается, что «Интер» получит € 23 млн за Брозовича, а сам Марсело — € 100 млн по трёхлетнему контракту, включая бонусы.

Ранее сообщалось, что хорват дал добро на переход в «Барселону», однако испанский клуб не был готов оформить конкретное предложение из-за нехватки средств на трансфер. За «Интер» Брозович выступает с 2016 года. Вместе с «нерадзурри» он выигрывал чемпионат Италии, по два раза Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Хорватии Марсело Брозович становился серебряным призёром чемпионата мира — 2018 и бронзовым призёром ЧМ-2022.

Материалы по теме
«Барселона» не будет делать предложение по Брозовичу в связи с финансовой ситуацией клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023