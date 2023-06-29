Марсело Брозович ответил согласием на предложение «Аль-Насра»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович принял предложение саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, в пятницу, 30 июня, хорватский футболист пройдёт медобследование, а затем подпишет контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Отмечается, что «Интер» получит € 23 млн за Брозовича, а сам Марсело — € 100 млн по трёхлетнему контракту, включая бонусы.
Ранее сообщалось, что хорват дал добро на переход в «Барселону», однако испанский клуб не был готов оформить конкретное предложение из-за нехватки средств на трансфер. За «Интер» Брозович выступает с 2016 года. Вместе с «нерадзурри» он выигрывал чемпионат Италии, по два раза Кубок и Суперкубок страны.
В составе сборной Хорватии Марсело Брозович становился серебряным призёром чемпионата мира — 2018 и бронзовым призёром ЧМ-2022.
- 29 июня 2023
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