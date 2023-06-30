Рауль Рианчо: верю, что Абаскаль принесёт «Спартаку» трофей в следующем сезоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль в следующем сезоне выиграет с московской командой трофей.
«В прошедшем сезоне Абаскаль проделал хорошую работу в «Спартаке», команда под его руководством заняла третье место. Сначала в Гильермо мало кто верил, потом он доказал, что достоин тренировать такую великую команду, как «Спартак». Следующий сезон — важнейший для его будущего, ему нужно выиграть трофей, чтобы заинтересовать топовые мировые клубы.
Верю, что Абаскаль принесёт «Спартаку» трофей в следующем сезоне. Уверен, что команда постарается выиграть Кубок России и будет бороться за чемпионство. Продлить его контракт — правильное решение руководства «Спартака». Абаскаль принесёт результат, потому что является хорошим тренером», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
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