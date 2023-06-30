Лукас Торрейра близок к переходу в «Лацио» из «Галатасарая»
Поделиться
Уругвайский полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра с высокой долей вероятности перейдёт в «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, полузащитник намерен вернуться в чемпионат Италии. Его агент активно работает над достижением соглашения между сторонами. Контракт уругвайца и «Лацио» будет рассчитан до 2027 года.
Соглашение «Галатасарая» с Торрейрой было заключено до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, полузащитник обошёлся «Галатасараю» в € 6 млн. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 он играл в аренде в мадридском «Атлетико» и «Фиорентине» соответственно. В «Арсенал» летом 2018 года переходил из «Сампдории» за € 28,65 млн. Дебютировал за сборную Уругвая в 2018 году.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
08:24
-
08:18
-
08:08
-
07:54
-
07:51
-
07:33
-
07:24
-
06:33
-
06:22
-
06:02
-
05:58
-
05:52
-
05:42
-
04:58
-
04:57
-
04:43
-
04:18
-
03:56
-
03:48
-
02:41
-
02:03
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:20
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:21
-
00:15
-
00:06
Партнерский контент