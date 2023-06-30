Лукас Торрейра близок к переходу в «Лацио» из «Галатасарая»

Уругвайский полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра с высокой долей вероятности перейдёт в «Лацио», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, полузащитник намерен вернуться в чемпионат Италии. Его агент активно работает над достижением соглашения между сторонами. Контракт уругвайца и «Лацио» будет рассчитан до 2027 года.

Соглашение «Галатасарая» с Торрейрой было заключено до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, полузащитник обошёлся «Галатасараю» в € 6 млн. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 он играл в аренде в мадридском «Атлетико» и «Фиорентине» соответственно. В «Арсенал» летом 2018 года переходил из «Сампдории» за € 28,65 млн. Дебютировал за сборную Уругвая в 2018 году.